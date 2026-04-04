Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile İstanbul'da görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Dün (3 Nisan Cuma) Rusya Lideri Putin ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İstanbul'da görüşecek. 'İstanbul Süreci'nin yeniden canlandırılmasının hedeflendiği zirvede, bölgedeki ateşkes çabaları ve kalıcı çözüm formülleri en üst düzeyde masaya yatırılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.