Başkan Erdoğan: "Türkiye yüzyılı için omuz omuza!"

Giriş: 25.08.2025 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğe yapılan tüm saldırıların milletin desteğiyle püskürtüleceğini vurguladı. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.
