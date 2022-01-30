30 Ocak 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Trabzon'da | AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterilecek." dedi.