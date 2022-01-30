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Başkan Erdoğan Trabzon'da | AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2022 17:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterilecek." dedi.
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