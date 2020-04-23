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Başkan Erdoğan torunlarıyla buluştu |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde torunlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ve torunlarının fotoğrafını paylaştı.
Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
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