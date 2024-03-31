Başkan Erdoğan telefon diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Filistin'deki durum ele alındı. Başkan Erdoğan, İran lideri Reisi görüşmesinden sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

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