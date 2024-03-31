01 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan telefon diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Başkan Erdoğan telefon diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2024 23:17
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Filistin'deki durum ele alındı. Başkan Erdoğan, İran lideri Reisi görüşmesinden sonra Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Sekmen A Haber’de: Hizmetimiz devam edecek
Mehmet Sekmen A Haber'de: Hizmetimiz devam edecek
“Bozdoğan-19” operasyonı
“Bozdoğan-19” operasyonı
Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu!
Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yerel seçim mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
8 oy farkı gerginlik yarattı!
8 oy farkı gerginlik yarattı!
Başkan Erdoğan’ın halka hitap edecek!
Başkan Erdoğan'ın halka hitap edecek!
Megakent İstanbul ve ilçelerinde son durum!
Megakent İstanbul ve ilçelerinde son durum!
Başkan Erdoğan telefon diplomasisi!
Başkan Erdoğan telefon diplomasisi!
DEM Parti İBB adayı Beştaş’tan ilk açıklama!
DEM Parti İBB adayı Beştaş'tan ilk açıklama!
Vatandaş kararını verdi saygı duyarız
"Vatandaş kararını verdi saygı duyarız"
Başkan Erdoğan Ankara’ya gidiyor!
Başkan Erdoğan Ankara'ya gidiyor!
Sıcak yarışta son durum ne?
Sıcak yarışta son durum ne?
Daha Fazla Video Göster