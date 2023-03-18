18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık

Başkan Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 16:54
Başkan Erdoğan, 19 Mart'ta bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladıklarını açıkladı.
Çanakkale’de çifte açılış!
Çanakkale'de çifte açılış!
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
Şebeke suyu su verilmeye başlandı!
CHP HDP buluşma planına Bahçeli’den tepki
CHP HDP buluşma planına Bahçeli'den tepki
İşte yeni modelin çalışma sistemi
İşte yeni modelin çalışma sistemi
AFAD sözde bağışçıları ifşa edecek
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Kılıçdaroğlu’na Tutum Belgesi dayatması
Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması
Nisanda gök Türklerin!
Nisanda gök Türklerin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
Halk TV’den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Halk TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Daha Fazla Video Göster