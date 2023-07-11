11 Temmuz 2023, Salı
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Başkan Erdoğan – Sunak görüşmesi başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta birçok ülke lideriyle de bir araya geliyor. Erdoğan, diplomasi trafiğine ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başladı. Başkan Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.