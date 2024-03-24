Başkan Erdoğan son hafta nerede olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için son haftada da mitinglerine devam edecek. Tokat, Çorum, Aksaray Yozgat Diyarbakır Kocaeli ve Bursa'da olacak. Erdoğan, 29-30 Mart tarihlerinde İstanbul’un ilçelerinde halka seslenecek.

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