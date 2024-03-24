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Başkan Erdoğan son hafta nerede olacak?

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Giriş: 24.03.2024 19:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için son haftada da mitinglerine devam edecek. Tokat, Çorum, Aksaray Yozgat Diyarbakır Kocaeli ve Bursa'da olacak. Erdoğan, 29-30 Mart tarihlerinde İstanbul’un ilçelerinde halka seslenecek.
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