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Başkan Erdoğan, Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü. Piyade Teğmen Canbert Tatat Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.