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Başkan Erdoğan Paris'teki Türk vatandaşlara telefonla seslendi

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Giriş: 25.01.2023 08:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti.
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