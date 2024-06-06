06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 13:16
Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
F-16 alımında sona doğru
F-16 alımında sona doğru
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev’in gündeminde...
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'in gündeminde...
FETÖ’ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster