14 Mayıs 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Erdoğan, "Sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğim" dedi.