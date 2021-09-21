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Başkan Erdoğan New York'ta iş insanlarına seslendi

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Giriş: 21.09.2021 04:08
Güncelleme:21.09.2021 04:09
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen Türk ve ABD'li iş insanlarının iştirak ettiği "11. Türkiye Yatırım Konferansı"nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin Türkiye açısından en fazla ihracat yapılan 3. ülke olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonunda 25 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.
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