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Başkan Erdoğan müjdeyi işte böyle duyurdu: İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2023 15:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak.'' dedi.
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