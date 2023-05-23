Başkan Erdoğan Malatya ve Sivas'ta afetzedelerle buluşacak

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatya ve Sivas'ta depremzedelerle buluşacak ve vatandaşlara hitap edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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