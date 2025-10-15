Başkan Erdoğan: Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde önemli mesajlar verdi. Kaymakamlara adalet ve tevazu vurgusu yapan Erdoğan, “Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan, yolu devlet kapısına düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz” dedi. Makamların geçici olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, “Makamlar, koltuklar ve unvanlar bunların hepsi geçicidir ve bir imtihan vesilesidir” ifadelerini kullandı.

