15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!
Başkan Erdoğan: Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!

Başkan Erdoğan: Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde önemli mesajlar verdi. Kaymakamlara adalet ve tevazu vurgusu yapan Erdoğan, “Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan, yolu devlet kapısına düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz” dedi. Makamların geçici olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, “Makamlar, koltuklar ve unvanlar bunların hepsi geçicidir ve bir imtihan vesilesidir” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!
Şara Moskova’da Putin ile görüştü!
Şara Moskova'da Putin ile görüştü!
Rojin Kabaiş’e ne oldu soruşturma ne aşamada?
Rojin Kabaiş'e ne oldu soruşturma ne aşamada?
Herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır
"Herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır"
Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!
"Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!"
81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir!
"81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir!"
Türk yolu enerji politikamızla Avrupa’nın güvenliğine yön veriyoruz!
"Türk yolu” enerji politikamızla Avrupa’nın güvenliğine yön veriyoruz!
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
Süreç Komisyonu 15. toplantısını yapıyor
Süreç Komisyonu 15. toplantısını yapıyor
Şara Esad’ın kaçtığı Moskova’ya gidiyor!
Şara Esad'ın kaçtığı Moskova'ya gidiyor!
Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?
Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak?
İsrail’in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
İsrail'in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
Alçılı bacağıyla uçağa alınmadı!
Alçılı bacağıyla uçağa alınmadı!
Daha Fazla Video Göster