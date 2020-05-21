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Başkan Erdoğan makam aracında maske taktı | Video

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Giriş: 21.05.2020 17:29
Güncelleme:21.05.2020 17:44
Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.



Başakşehir'deki hastaneden çıkan Başkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.



Başkan Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.


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