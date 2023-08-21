21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2023 14:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macirastan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, detayları canlı yayında anlattı.
CHP’li Tanal değişim diyenleri topa tuttu
CHP'li Tanal "değişim" diyenleri topa tuttu
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları...
İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları...
CHP’de gündem Kurultay
CHP'de gündem Kurultay
CHP’nin HDP sevdası başlarına daha ne belalar açacak?
CHP'nin HDP sevdası başlarına daha ne belalar açacak?
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Suriye’nin kuzeyine operasyon
Suriye'nin kuzeyine operasyon
Dikkat! Denize ’zehir’ akıyor...
Dikkat! Denize 'zehir' akıyor...
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
Özel: Seçmende duygusal kopuş var
Özel: Seçmende duygusal kopuş var
Kritik Kabine toplantısı bugün
Kritik Kabine toplantısı bugün
CHP’de yolsuzluk yarışı!
CHP'de yolsuzluk yarışı!
Daha Fazla Video Göster