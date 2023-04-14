14 Nisan 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi Kürt düşmanı CHP-HDP zihniyetine bırakmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da depremzedeler ile buluştuğu iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Batı güdümlü 7'li koalisyona yüklenen Başkan Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız." dedi