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Başkan Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi Kürt düşmanı CHP-HDP zihniyetine bırakmayacağız

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Giriş: 14.04.2023 20:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da depremzedeler ile buluştuğu iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Batı güdümlü 7'li koalisyona yüklenen Başkan Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız." dedi
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