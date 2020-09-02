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Başkan Erdoğan Külliye'de Trabzonsporlu yöneticileri kabul edecek

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Giriş: 02.09.2020 13:39
Güncelleme:02.09.2020 13:44
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yoğun bir kabul programı var. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak. A Haber muhabiri Lamia Ayhan, detayları canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir kabul programı var. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak. A Haber muhabiri Lamia Ayhan, detayları canlı yayında aktardı.

Ayhan, "Yoğun bir kabul programı arkasında istişare kurulu toplanacak. İlk olarak saatler 14.00'ı gösterdiğinde Trabzonspor yöneticileri Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki heyet ve bazı futbolcuların bu buluşmada olacağını söyleyelim. Hep Türk futbolu hem de bordo-mavili klüpteki gelişmelere ilişkin görüşmeler olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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