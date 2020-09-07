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Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

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Giriş: 07.09.2020 20:28
Güncelleme:07.09.2020 20:33
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 bakanın sunum yaptığı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan basın karşısına çıktı. Başkan Erdoğan toplantının ana gündem başlıkları Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler ile koronavirüsle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu
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