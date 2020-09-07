Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 bakanın sunum yaptığı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan basın karşısına çıktı. Başkan Erdoğan toplantının ana gündem başlıkları Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler ile koronavirüsle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.