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Başkan Erdoğan kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen çocuk için konvoyunu durdurdu

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Giriş: 08.06.2021 10:29
Güncelleme:08.06.2021 10:29
Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da Zonguldak'a giderek yeni rezerv açıklamasını yaptı. İşte o ziyarette Başkan Erdoğan'ın konvoyu karşılayanlar arasında küçük bir kız çocuğu da vardı. "Tayyip dede" diye seslenince konvoy durdu, Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle bir  süre sohbet etti.
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