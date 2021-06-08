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Başkan Erdoğan kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen çocuk için konvoyunu durdurdu
Başkan Erdoğan, 4 Haziran'da Zonguldak'a giderek yeni rezerv açıklamasını yaptı. İşte o ziyarette Başkan Erdoğan'ın konvoyu karşılayanlar arasında küçük bir kız çocuğu da vardı. "Tayyip dede" diye seslenince konvoy durdu, Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle bir süre sohbet etti.