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Başkan Erdoğan kendisi için hazırlanan sürprize teşekkür etti

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Giriş: 12.09.2020 20:55
Güncelleme:12.09.2020 21:10
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kendisine Kayahan'ın seslendirdi "Seninle her şeye varım ben" adlı şarkısı eşliğinde hazırlana görsel şölen için teşekkür etti. İşte o müthiş görsel şölen ve o anlar...
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