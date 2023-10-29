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Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

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Giriş: 29.10.2023 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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