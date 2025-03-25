Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırdılar!

Başkan Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programında konuştu. Başkan Ertdoğan,"Sokağı adres gösterdiler, kavgayı körüklediler, gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler, farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir o da Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

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