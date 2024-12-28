Başkan Erdoğan İstihdamı Koruma Programını açıkladı! "Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek vereceğiz"

Son dakika... Başkan Erdoğan, Bursa’da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik öneminin farkında. Ama muhalefete anlatamıyorlar. (Muhalefet) Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar.' dedi. Başkan Erdoğan devamında, 'Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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