Başkan Erdoğan İstanbul'da! Bugünkü programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesaisini İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bugün Dolmabahçe’de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşecek. Gündemde hangi başlıklar var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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