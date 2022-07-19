Başkan Erdoğan İran’da! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak açıklama

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Kovid-19 nedeniyle gerilemede geride kaldık. Şu anda 7,5 milyar dolarlık bir hacim var. İnanıyorum ki 2 ülkenin kararlığıyla bu 30 milyarlık hedef gerçekleşir. Savunma Sanayi, petrol ve doğalgaz gibi konularda atılacak adımlarla bu hızlanabilir.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN