Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında futbol sohbeti: Sparta Prag'daki futbolcunun adını soracağım

Dünya medyasının takip ettiği Soçi Zirvesi sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin vedalaşırken futbol üzerine sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Putin'e "Sparta Prag’da ki futbolcunun adını soracağım" ifadesini kullanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın bu sözleri 'Acaba hangi futbolcu?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...