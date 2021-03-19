Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen arasında kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Başkan Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.