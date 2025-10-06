Başkan Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enerjide hedefin tam bağımsız Türkiye olduğunu ifade ederken Akkuyu'dan çok kısa süre içinde elektriği vereceklerini duyurdu. Öte yandan muhalefetin ABD ile yapılan doğal gaz anlaşmasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan "Bakkaldan gazoz almaya benzemez. Tek kaynağa bağlı olmak çok ciddi risk" dedi. Ana muhalefetin enerji politikalarını itibarsızlaştırmak için çaba gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan nükleer alanda hedeflerinin üst lig olduğunun altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN