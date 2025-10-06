06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye
Başkan Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye

Başkan Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 13:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enerjide hedefin tam bağımsız Türkiye olduğunu ifade ederken Akkuyu'dan çok kısa süre içinde elektriği vereceklerini duyurdu. Öte yandan muhalefetin ABD ile yapılan doğal gaz anlaşmasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan "Bakkaldan gazoz almaya benzemez. Tek kaynağa bağlı olmak çok ciddi risk" dedi. Ana muhalefetin enerji politikalarını itibarsızlaştırmak için çaba gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan nükleer alanda hedeflerinin üst lig olduğunun altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye
Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye
"Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye"
Kişi başına düşen milli gelirimizi 21 bin dolar...
"Kişi başına düşen milli gelirimizi 21 bin dolar..."
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Mısır’da müzakere Gazze’de bombardıman!
Mısır’da müzakere Gazze’de bombardıman!
Katil İsrail hala Gazze’yi bombalıyor
Katil İsrail hala Gazze'yi bombalıyor
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a ne zaman gidecek?
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a ne zaman gidecek?
Tel Aviv’de katil Netanyahu’ya öfke
Tel Aviv'de katil Netanyahu'ya öfke
14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor
"14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor"
Gazze müzakerelerinde gözler Mısır’da
Gazze müzakerelerinde gözler Mısır'da
A Haber bögleden aktardı: Hamas heyeti Mısır’a ulaştı
A Haber bögleden aktardı: Hamas heyeti Mısır'a ulaştı
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber’de!
Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Daha Fazla Video Göster