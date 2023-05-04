Başkan Erdoğan Giresun’da: Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar Karadeniz gazını kapatır. Gabar’da bulduğumuz petrolün üzerine beton döker." dedi. Başkan Erdoğan, “Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e. Ne diyor desteğimiz onunla. Ya bu Kandil’dekiler Kürt kardeşlerimi tenzil ediyorum. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Hiç alakası yok. Ama bunların dini yok, bunların ezanı yok, bunların kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Ama Kürt kardeşlerim bu Kandil’dekilere bakıp da sakın ha yanlış yola gitmesinler. Şimdi Van’a gideceğim Van’daki konuşmamda da inşallah bunları orada işleyeceğim. Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Hala da aldatıyorlar. Öyleyse bu oyunu 14 Mayıs’ta bozmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

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