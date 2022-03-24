24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2022 11:40
Rusya-Ukrayna savaşından 1 ay geride kalırken NATO liderler zirvesi olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirve için dün Brüksel’e gitmişti. Bugün saat 11.00’de NATO karargahına gelen Başkan Erdoğan ikili görüşmelerine başladı. Barış için diplomasi adımlarını sıklaştıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan NATO karargahında
Başkan Erdoğan NATO karargahında
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Ukrayna Rus gemisini vurdu
Şavaştan kaçış noktası: Lviv!
Şavaştan kaçış noktası: Lviv!
İzmir’de PKK/YPG’li terörist yakalandı
İzmir’de PKK/YPG’li terörist yakalandı
Ankara-İzmir YHT projesi ne aşamada?
Ankara-İzmir YHT projesi ne aşamada?
YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı
YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı
Çernobil’de tehlikeli yangınlar
Çernobil’de tehlikeli yangınlar
Brüksel’de tarihi gün
Brüksel’de tarihi gün
Rusya geri püskürtüldü!
Rusya geri püskürtüldü!
Dünyanın gözü NATO zirvesinde!
Dünyanın gözü NATO zirvesinde!
Mersin’de DEAŞ operasyonu!
Mersin'de DEAŞ operasyonu!
Daha Fazla Video Göster