24 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Rusya-Ukrayna savaşından 1 ay geride kalırken NATO liderler zirvesi olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirve için dün Brüksel’e gitmişti. Bugün saat 11.00’de NATO karargahına gelen Başkan Erdoğan ikili görüşmelerine başladı. Barış için diplomasi adımlarını sıklaştıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.