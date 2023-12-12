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Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan’ı kabul edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 16:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek.
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