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Başkan Erdoğan Elbistan'dan duyurdu: 309 bin konut inşa edeceğiz

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Giriş: 28.02.2023 17:08
Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" dedi. Başkan Erdoğan Elbistan temaslarının ardından Afşin'e geldi. Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımını bugünden itibaren ödemeye başladıklarını açıkladı.
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