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Başkan Erdoğan Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü! "Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz"

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Giriş: 01.05.2021 04:04
Güncelleme:01.05.2021 04:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye depremzede ailenin yaşlı ferdinin, "Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." sözleri damga vurdu.

Tunceli'deki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a gelen Bakan Kurum, geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Sedat ve Gülsema Erdoğan çiftini ziyaret etti.

Aileyle iftar yapan Kurum, Sedat Erdoğan ile eşi, 3 çocuğu ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Bakan Kurum, daha sonra aileyi, telefonla aradığı Başkan Erdoğan ile görüştürdü.

Sedat ve ablası Kaviye Erdoğan ile konuşan Başkan Erdoğan, ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb'im inşallah ramazan-ı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın." dedi.

"EVLERİMİZ O BİÇİM, SİZE DUA EDİYORUZ"

Kaviye Erdoğan da Başkan Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.

Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları Nejla Ebra, Ebru Sena ve Yusuf Berat'a tablet hediye etti.

Bakan Kurum'a ziyaretinde, Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut eşlik etti.

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