Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini bizzat yerine getirdi

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralanan anneyi ziyaret eden Başkan Erdoğan, annenin evlatları için yaptığı ricayı kırmadı ve bizzat harekete geçti. Memur olan oğullarını görmek isteyen yaralı annenin ‘’izin versinler ki yanımda kalsınlar.’’ sözü üzerine, ilgili makamları arayan Başkan Erdoğan yaralı annenin isteğini yerine getirdi. O anlar yüzleri güldürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem sonrası hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaralı anne çalışan iki oğlunun yanına gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin almasını istedi. Başkan Erdoğan bu talep üzerine annenin yanında olan polis oğlu ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için izin ayarladı.

Annenin Trabzon'daki oğlu için şirket müdürünü arayan Başkan Erdoğan, "Ben senin yanındaki bir kardeşimizin annenisin yanındayım. Ahmet Can senin personelin. Muahasebe bölümündeymiş. Şimdi ona sen bi 15 gün izin ver. O annesinin hizmetinde bulunsun. Zaten çok özlemişler. Hele hele de şimdi bir depremzede olarakta bir darbe yemiş. Sen şimdi Ahmet'e söylüyosun Ahmet'i hemen annesinin yanına yollyosun. Tamam."deyip izin aldı.