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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 09:52
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde yıkılan konutların yerine inşa edilecek TOKİ evleri için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde temeli atılanlar hızla yükseliyor. Bugün de Şanlıurfa'daki deprem konutlarının temeli yine Başkan Erdoğan tarafından atılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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