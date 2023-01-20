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Başkan Erdoğan: Çılgın Türkler yürür bunu bilesin

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2023 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, ''SİHA'larımız, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş böyle demiş. Tayfun diye füze Türkiye üretti. Bu Atina'yı vurursa ne olacak. Bizim öyle bir derdimiz yok siz akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız eli kolu bağlı mı duracağız. Miçotakis şunun iyi bil, bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin.'' dedi.
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