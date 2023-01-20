20 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan: Çılgın Türkler yürür bunu bilesin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, ''SİHA'larımız, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş böyle demiş. Tayfun diye füze Türkiye üretti. Bu Atina'yı vurursa ne olacak. Bizim öyle bir derdimiz yok siz akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız eli kolu bağlı mı duracağız. Miçotakis şunun iyi bil, bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin.'' dedi.