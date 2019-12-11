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11.12.2019

Başkan Erdoğan: Bu ödül vampirler ordusunun oluştuğunu gösteriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Srebrenitsa'da 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye Nobel ödülü verilmesiyle ilgili "Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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