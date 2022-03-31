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Başkan Erdoğan: Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2022 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan. ''Türkiye'nin dört bir yanına ekiplerini gönder, elinde kesimlik hayvanı olanlardan biz bu hayvanları da alalım. Yine ithal noktasında da ramazan sonrasına yönelik bir adım atmış olalım. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız.'' dedi.
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