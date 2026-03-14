Beyrut'ta yıkımın boyutu ağırlaşıyor: Halk sokakta kaldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Hizbullah üyelerini bahane ederek sivil yerleşim yerlerini acımasızca hedef alan katil İsrail, bu kez Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Burç Hamut semtini vurdu. Parça tesirli mühimmatların kullanıldığı saldırılarla ülkede etnik gruplar arası bir iç savaş çıkarılmak istenirken, yerinden edilen 1 milyona yakın Lübnanlı ise Beyrut sokaklarında, yağmur ve çamur altında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'taki yıkımı, İsrail'in kirli planlarını ve giderek derinleşen insani krizi olay yerinden aktardı.