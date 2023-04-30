30 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan: Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye'yi
Başkan Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor" dedi.