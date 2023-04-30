30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye'yi

Başkan Erdoğan: Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye'yi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 17:50
Başkan Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor" dedi.
’’Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz’’
''Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz''
’’TEKNOFEST’’i, Kızılelma’yı alamazsınız’’
''TEKNOFEST''i, Kızılelma'yı alamazsınız''
Başkan Erdoğan: Biz görevdeyken Selo çıkamaz.
Başkan Erdoğan: Biz görevdeyken Selo çıkamaz.
Vedat Bilgin A Haber’de
Vedat Bilgin A Haber'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber’de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de!
Ankara’da yüz binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor!
Ankara'da yüz binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor!
İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu
İstanbul'da TEKNOFEST yoğunluğu
Kılıçdaroğlu’nun Ben Maliye Bakanıyken gafı
Kılıçdaroğlu'nun "Ben Maliye Bakanıyken" gafı
Teröristlerin umudu 7’li koalisyon
Teröristlerin umudu 7’li koalisyon
AK Parti Ankara mitingi
AK Parti Ankara mitingi
AK Parti büyük Ankara mitingi
AK Parti büyük Ankara mitingi
Terör örgütünün hedefindeki bölge: Dağlıca
Terör örgütünün hedefindeki bölge: Dağlıca
Daha Fazla Video Göster