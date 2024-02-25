25 Şubat 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan Bayburt'un kurtuluşunun 106. yılına özel video mesaj yayınladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajda Bayburt’un kurtuluşunun 106’ın yıl dönümü tebrik ederken canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmet ile andı. Öte yandan 31 Mart seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, ”Kandilden, Pensilvanya’ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarını tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz" ifadelerini kullandı.