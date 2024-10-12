12 Ekim 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşmasını değerlendirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlara gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşması ve ardından yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz." dedi.