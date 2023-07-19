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Başkan Erdoğan BAE'de

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Giriş: 19.07.2023 11:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Peki Başkan Erdoğan'ın buradaki programında neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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