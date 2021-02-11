Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da... |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri’ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile geldiği Trabzon’dan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Hafta sonunu Karadeniz'de geçirecek olan Başkan Erdoğan'ın programına dair detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında aktardı.

Trabzon Havalimanı'ndan heliktopterle Güneysu İlçe Stadı'na geçen Erdoğan, buradan makam aracıyla birlikte Merkez mahallesindeki evine geçti.

İlçe merkezinden geçişi sırasında Başkan Erdoğan'ın aracından el salladığı gözlendi. Önceki gelişlerinin aksine Başkan Erdoğan ilçe merkezinde geleneksel hale gelen selamlama konuşmasını pandemi nedeniyle bu kez yapmadığı gözlenirken, ailesi ile birlikte Güneysu ilçesindeki evinde dinlenmeye çekildi.





Başkan Erdoğan, yarın Rize il merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılacağı ve ardından partisinin il başkanlığında gençlik kolları için düzenlenen etkinliğe katılacağı öğrenildi.