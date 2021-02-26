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Başkan Erdoğan Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına böyle geldi

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Giriş: 26.02.2021 19:11
Güncelleme:26.02.2021 19:18
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda katılmak üzere Taksim Beyoğlu'ndaki tören alanına geldi. Törene Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da katıldı.

Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışla Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir durağı daha meraklılarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirttiği tarihi sinema ile birlikte İstanbul Sinema Müzesi de hayata geçiti.

Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açmaya hazırlanan Türkiye'nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak.

Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.

ATLAS SİNEMASI ÖZELLİKLERİ NELER?

1948 yılında kurulan Atlas Sineması, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde, adını verdiği Atlas Pasajı içerisinde yer alıyor.

ATLAS SİNEMASI'NA NELER EKLENDİ?

Gençler için adeta bir eğitim üssü olarak tasarlanan İstanbul Sinema Müzesi'yle birlikte açılacak olan Atlas Sineması'na 4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi ve 7+1 ses sistemi eklendi.


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