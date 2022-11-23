23 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan AK Parti'ye geçen İYİ Parti'den Kürşat Engin Özcan ve CHP'den Mustafa Ertekin'in rozetlerini taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti ve CHP'den AK Parti'ye geçen isimlere grup toplantısının ardından kürsüde rozetlerini taktı. İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eski CHP'li Mustafa Ertekin AK Parti'ye geçti.