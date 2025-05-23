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Başkan Erdoğan: Aile toplumun temel taşıdır

Başkan Erdoğan: Aile toplumun temel taşıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 15:41
Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da hayati bir konu ele alınıyor. Aile kurumunu önem veriyoruz. Aile toplumun temel taşıdır. Aile toplumu ayakta tutan çimentodur. Aileyi savunmak insanı korumak aileyi korumak toplumu yaşatmaktır. Manevi değerler önemsiz hale geliyor.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Aile toplumun temel taşıdır
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