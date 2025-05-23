23 Mayıs 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan: Aile toplumun temel taşıdır
Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da hayati bir konu ele alınıyor. Aile kurumunu önem veriyoruz. Aile toplumun temel taşıdır. Aile toplumu ayakta tutan çimentodur. Aileyi savunmak insanı korumak aileyi korumak toplumu yaşatmaktır. Manevi değerler önemsiz hale geliyor.” dedi.